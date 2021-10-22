В Ленобласти нашли преступника, убившего и изнасиловавшего девочку в 2008 году

Полиция раскрыла убийство и изнасилование 10-летней девочки, совершенные 13 лет назад.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, труп школьницы было найдено в парке города Кингисепп в августе 2008 года. За несколько дней до этого в полицию подали заявление о пропаже девочки. Были возбуждены уголовные дела об убийстве и изнасиловании.

Предполагаемого преступника удалось найти только 20 октября этого года. Мужчину 57-ми лет поймали на Ропшинском шоссе.

Правоохранители установили, что в конце июня 2008 года мужчина встретил девочку у парка и заманил к себе домой. Там он изнасиловал ребенка, а после задушил. Дождавшись ночи, он вынес тело в парк.

Мужчину изобличили в совершенном преступлении и задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в подъезде дома на Новоизмайловском найден труп с синяками, задержаны двое.