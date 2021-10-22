В подъезде дома на Новоизмайловском найден труп с синяками, задержаны двое

В подъезде дома на Новоизмайловском найден труп с синяками, задержаны двое
Труп обнаружили в парадной. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Его труп с синяками был найден в подъезде, задержаны двое подозреваемых.

В четверг, 21 октября в отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что в парадной дома 17 по проспекту Скобелевский лежит мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на первом этаже дома труп 42-летнего мужчины, зарегистрированного в доме №44 на Новоизмайловском проспекте. У мужчины имелись ссадины и гематомы на лице и руках.

С места происшествия изъяли 2 мобильных телефона и одежду погибшего. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В этот же день были задержаны подозреваемый в причастности к трагедии. Ими оказались мужчина и женщина, проживающие по месту происшествия. В отношении них составлены административные протоколы по.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка нашла в парадной дома труп рыжего мужчины с татуировками.

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