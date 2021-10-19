Петербурженка нашла в парадной дома труп рыжего мужчины с татуировками

Петербурженка нашла в парадной дома труп рыжего мужчины с татуировками
Труп обнаружили в доме на проспекте Обуховской Обороны. Фото: скриншот Google Maps

В Невском районе Петербурга было обнаружено тело мужчины. Труп находился в парадной одного из домов.

На пугающую находку наткнулась местная жительница в понедельник, 18 октября. Она рассказала, что увидела труп около входа на чердак на пятом этаже дома № 93 на проспекте Обуховской обороны.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители не обнаружили на теле внешние признаки насильственной смерти.

На вид умершему с рыжими волосами и бородой 40-45 лет, на пальце левой руки имеется татуировка в виде звезды, на правой — креста. Был одет в футболку, черную куртку и джинсы.

Труп направили в морг для выяснения причин смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе обнаружен труп полуголого мужчины.

новости СПб полиция труп


 

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