В Тосненском районе обнаружен труп полуголого мужчины

Голый по пояс мужчина 30-35 лет лежал без обуви, в крови. Фото: скриншот Гугл. Карты

Голый по пояс мужчина 30-35 лет лежал без обуви, в крови. Фото: скриншот Гугл. Карты

Погибший оказался жителем поселка Шушары, обстоятельства гибели выясняются.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 17 октября в 12:23 в полицию пришло сообщение об обнаружении тела в городе Никольское по улице Зелена, до 36.

Голый по пояс мужчина 30-35 лет лежал без обуви, в крови у гаражей. Установлена личность погибшего, им оказался житель поселка Шушары, улица Райколовская, Новая Ижора, дом 62. Гражданин 1998 года рождения был госпитализирован в Центральную районную больницу города Гатчина, где скончался. При нем были две пластиковые бутылки, пустая пачка из-под сигарет, тапочки, куртка.

В ОМВД по Тосненскому району устанавливаются причины смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в цветочном магазине Петербурга задержан 27-летний мужчина, подозреваемого в хулиганстве. Он стрелял из пистолета.