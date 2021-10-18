В Петербурге мужчина стрелял в цветочном магазине

В Петербурге мужчина стрелял в цветочном магазине
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

В Петербурге задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, у дома 53 по Большому проспекту в цветочный магазин он зашел с пистолетом и просил вызвать полицию.

Мужчина в результате возникшего конфликта с двумя неизвестными мужчинами несколько раз выстрелил из аэрозольного пистолета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное избиение женщины произошло в Кировском районе Петербурга. В больницу города госпитализировали 32-летнююю женщину по адресу ул. Маршала Казакова, д. 3, корп. 1, которая в состоянии агонии скончалась. Ранее из одной больницы Северной столицы в полицию города поступило сообщение о том, что накануне с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы к ним поступила женщина.

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