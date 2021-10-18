В Петербурге от избиения скончалась женщина

Смертельное избиение женщины произошло в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в больницу города госпитализировали 32-летнююю женщину по адресу ул. Маршала Казакова, д. 3, корп. 1, которая в состоянии агонии скончалась.

Ранее из одной больницы Северной столицы в полицию города поступило сообщение о том, что накануне с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы к ним поступила женщина. У нее обнаружили множественные гематомы рук и ног, хронический алкогольный цирроз печени и печеночную недостаточность.

Обстоятельства устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга студент пытался пронести в общежитие политехнического университета два предмета, похожих на оружие. Происшествие произошло накануне, когда бдительный охранник заметил у студента подозрительные вещи. Он нажал кнопку тревожной сигнализации.