В Петербурге студент политеха пытался пронести оружие в общежитие

В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова. Фото: Рixabay
Молодого человека увезли в отдел полиции. Фото: Рixabay

В Калининском районе Петербурга студент пытался пронести в общежитие политехнического университета два предмета, похожих на оружие.

Происшествие произошло накануне, когда бдительный охранник заметил у студента подозрительные вещи. Он нажал кнопку тревожной сигнализации. Так, в общежитие немедленно приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Они задержали 21-летнего студента, у которого при себе было два предмета, похожих на автомат Калашникова, без патронов и без магазинов. Молодого человека увезли в отдел полиции.

По предварительной информации оружие охолощенное и не является боевым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Сарс Пермского края школьник открыл стрельбу в школе. Шестиклассник пришел в школу с оружием. Он успел выстрелить в потолок.

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