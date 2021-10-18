В Петербурге студент политеха пытался пронести оружие в общежитие

В Калининском районе Петербурга студент пытался пронести в общежитие политехнического университета два предмета, похожих на оружие.

Происшествие произошло накануне, когда бдительный охранник заметил у студента подозрительные вещи. Он нажал кнопку тревожной сигнализации. Так, в общежитие немедленно приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Они задержали 21-летнего студента, у которого при себе было два предмета, похожих на автомат Калашникова, без патронов и без магазинов. Молодого человека увезли в отдел полиции.

По предварительной информации оружие охолощенное и не является боевым.

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