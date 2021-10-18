Подросток открыл стрельбу в школе Перми

В поселке Сарс Пермского края школьник открыл стрельбу в школе.

При этом никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

Шестиклассник пришел в школу оружием. Он успел выстрелить в потолок.

В тот момент в образовательном учреждении была лишь вахтерша. Она не пострадала.

12-летнего подростка задержали.

Зачем мальчик устроил стрельбу, пока не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор гимназии №175 в Казани, где 11 мая бывший учений Ильназ Галявиев устроить стрельбу, лишив жизни девять человек, отказалась признать вину по уголовному делу о халатности, заведенному после трагедии. Об этом говорит адвокат Амины Валеевой Руслан Нагиев. Защитник директора гимназии добавляет, что меру пресечения его клиентке еще не избрали, правоохранители намерены проводить следственные мероприятия с её участием.