Директор казанской школы, где бывший ученик открыл стрельбу, не признала вину в халатности

Стрельба в школе №175 в Казани произошла 11 мая 2021 года. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Стрельба в школе №175 в Казани произошла 11 мая 2021 года. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Директор гимназии №175 в Казани, где 11 мая бывший учений Ильназ Галявиев устроить стрельбу, лишив жизни девять человек, отказалась признать вину по уголовному делу о халатности, заведенному после трагедии.

Об этом во вторник, 12 октября, информирует ТАСС, ссылаясь на адвоката Амины Валеевой Руслана Нагиева. Защитник директора гимназии добавляет, что меру пресечения его клиентке еще не избрали, правоохранители намерены проводить следственные мероприятия с её участием.

В невиновности Валеевой убеждена не только сама директриса. Как рассказал Нагиев, родители учащихся и выпускников даже направили письма на имя президента России Владимира Путина и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в которых настаивают на непричастности Валеевой к трагедии. Адвокат также подчеркнул, что его подзащитная не имеет отношения к якобы сбору средств — эту информацию в интернете распространяют мошенники.

Стоит добавить, что после массовой стрельбы в казанской гимназии, кроме директора к ответственности привлекли директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера «Союза пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Обоим предъявлены обвинения по 238 статье УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Иванов находится под домашним арестом, Зиганшину суд назначил запрет определенных действий.

Между тем, еще в сентябре Ильназа Галявиева этапировали из московской «Бутырки» в колпинские «Кресты» — для проведения психиатрических экспертиз. После их завершения 19-летнего стрелка должны транспортировать обратно. По результатам первой экспертизы Галявиева признали невменяемым.

Напомним, что жертвами преступника стали девять человек — семеро учащихся и две учительницы. Еще свыше двадцати человек получили травмы различной степени тяжести, когда, пытаясь спастись, прыгали из окон или убегали. Вины за содеянное стрелок, кажется, не испытывает — тихий и неконфликтный по характеристикам знакомых, Галявиев называл себя «богом» и заявлял, что «ненавидит всех».