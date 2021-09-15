Расстрелявший 7 школьников в Казани подросток Галявиев сидит в петербургском СИЗО уже неделю

Расстрелявший 7 школьников в Казани подросток Галявиев сидит в петербургском СИЗО уже неделю
Ильназ Галявиев. Фото: скриншот YouTube

Обвиняемый в массовом убийстве 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской гимназии №175 в начале прошлой недели был этапирован из московской «Бутырки» в петербургское СИЗО «Кресты».

Сейчас молодой человек находится в Колпино в следственном изоляторе «Кресты» в ожидании психиатрических экспертиз, после чего Галявиева этапируют обратно в столицу. О перемещении казанского стрелка в город на Неве заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Алексей Мельников во вторник, 14 сентября.

Напомним, что Галявиев уже проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Центре Сербского, по итогам которой был признан невменяемым на момент совершения преступления. Позже, однако, в Следственном комитете объяснили, что процедура еще не завершена.

Потрясшая всю Россию трагедия в Казани произошла 11 мая в стенах гимназии №175. Все произошло утром первого учебного дня, когда дети вышли на учебе после длинных майских выходных. Выпускник школы Галявиев заявился в здание с оружием и расстрелял девять человек — семь школьников и двух учительниц. Более двадцати человек получили ранения — пытаясь спастись, некоторые дети даже выпрыгивали из окон.

Стрелка оперативно задержали, но на допросах он не выказывал раскаяния в содеянном. Галявиев называл себя «богом» и говорил, что «ненавидит всех». При этом знакомые Ильназа характеризовали его как «тихого и неконфликтного» человека из благополучной семьи.

После случившегося в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвиняемому в массовом расстреле 19-летнему Галявиеву грозит пожизненное заключение.

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