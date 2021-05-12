Стихийные мемориалы, подробности о жизни стрелка, похороны погибших: второй день после трагедии в казанской школе

Утром во вторник, 11 мая, в гимназию №175 на улице Джаудата Файзи в Казани зашел 19-летний молодой человек с ружьем в руках. Оказавшись в школе, он открыл стрельбу — ранены десятки человек, в том числе дети.

Ученики и педагоги пытались заблокироваться в кабинетах, а некоторые дети даже прыгали из окон, чтобы спастись. Сотрудники школы оперативно нажали тревожную кнопку, прибывшие к месту происшествия спецслужбы задержали стрелка, который оказался выпускником школы и студентом 4-го курса колледжа.

К сожалению, за считанные минуты преступник успел серьезно ранить 21 человека — 18 детей (у 8 из которых пулевые ранения) и 3 взрослых. Учащимся от 7 до 15 лет, взрослым — 19, 50 и 62 года. Еще семеро восьмиклассников и две учительницы погибли. Спасая детей от стрелка, свои жизни отдали преподаватель английского Эльвира Игнатова, только в позапрошлом году получившая диплом, и учитель младших классов Венера Айзатова.

У здания школы, а также возле представительств Татарстана в разных городах России стали появляться стихийные мемориалы. Люди приносят свечи, цветы, игрушки, фотографии. 12 мая в республике объявлен днем траура. В Петербурге еженедельное заседание Законодательного собрания началось с минуты молчания.

Мотивы 19-летнего террориста неизвестны, его характеризуют как «тихого и неконфликтного» человека. Выяснилось, однако, что в апреле его исключили из учебного заведения за академическую задолженность. В том же месяце, 28 апреля, молодой человек получил лицензию на ношение оружия. Семья преступника была благополучной и обеспеченной — родители оплачивали юноше обучение. При этом стрелок жил отдельно и не контактировал с матерью и отцом, между ними случилась затяжная ссора, рассказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело — расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета, в Казань уже прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин. Часть 2 статьи 105 (массовое убийство) предусматривает самое суровое наказание, вплоть до смертной казни. На нее в России введен мораторий, поэтому убийце грозит пожизненное заключение.