Застрелившего 9 человек в казанской школе признали невменяемым

Застрелившего 9 человек в казанской школе признали невменяемым
Ильназ Галявиев. Фото: Скриншот YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OOtmVvKFHSY.

Экспертиза признала устроившего стрельбу в школе Казани Ильназа Галяевиева невменяемым. Он проходил экспертизу в Москве.

Казанского стрелка признали невменяемым в момент нападения на школу эксперты Научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского. Об этом сообщил официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

Как отмечают в ОНК, Галявиев уже заявил, что в казанском следственном изоляторе ему нравилось больше. В московской Бутырке он жалуется на разговорчивого и громко храпящего соседа.

Бывший ученик казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. 23 человека пострадали, 20 из них — несовершеннолетние.

На Галявиева открыли уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Свою вину он признал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроивший стрельбу в казанской школе доставлен в московское СИЗО.

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