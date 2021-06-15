Устроивший стрельбу в казанской школе доставлен в московское СИЗО

Устроивший стрельбу в школе в Казани 11 мая Ильназ Галявиев доставлен в московское СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Он отметил, что обвиняемый находится в двухместной камере, выглядит спокойно и не показывает признаков агрессии, сообщает «Интерфакс». Также Мельников добавил, что Галявиев полностью признает свою вину.

Напомним, утром 11 мая, в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Жертвами стрельбы стали девять человек — семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, еще 21 человек ранен. По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.