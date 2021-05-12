Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани

Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани
Беглов почтил память жертв стрельбы в Казани. Фото: Смольный

Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.

Градоначальник принес цветы к стихийному мемориалу у здания Постоянного представительства Татарстана в Петербурге и Ленобласти на 11-й линии Васильевского острова.

Стихийный мемориал у здания представительства Татарстана в Петербурге. Фото: Смольный

Накануне Беглов выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он отметил, что дети стали жертвами бесчеловечного преступления. «В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки», — добавил губернатор.

Во вторник, 11 мая, в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. В результате ЧП погибли девять человек – семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, еще 21 человек ранен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что известно о стрельбе в казанской школе на сегодня.

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