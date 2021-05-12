Стрельба в казанской школе: что известно на сегодня

Утром вторника, 11 мая, в казанской школе произошла стрельба страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Число жертв возросло до девяти. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о трагедии в Казани к этому часу.

Стрельба прогремела в школе №175 на улице Джаудата Файзи. Ученикам и педагогам пришлось блокироваться в кабинетах, чтобы спастись от ворвавшегося в учебное заведение стрелка, а некоторые дети даже прыгали из окон.

К месту происшествия оперативно прибыли силовики, ФСБ объявила режим контртеррористической операции, молодого человека задержали. Стрелком оказался Ильназ Галявиев, выпускник указанной школы. Кроме того, парня отчислили из колледжа перед нападением. В учебном заведении его охарактеризовали как неконфликтного, тихого студента.

В результате ЧП погибли девять человек – семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, еще 21 человек ранен.

Татарстанский центр крови заявил о повышенной потребности в крови, необходимы доноры для пострадавших. Соболезнования семьям погибших выразил президент РФ Владимир Путин, а также поручил срочно направить в Казань министра просвещения Сергея Кравцова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и спецборт МЧС.

По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве. Кроме того, Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову в срочном порядке ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также распорядился усилить меры безопасности в школах города после случившейся трагедии.

12 мая объявлен в Республике Татарстана днем траура — в казанских школах отменят занятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Матвиенко призвала предпринять строгие меры для недопущения казанской трагедии.