Два жениха и выбор за девушками: подробности девятого сезона шоу «Холостяк»

Шоу не раз обвиняли в предсказуемости и сексизме, но, кажется, на этот раз зрителей ждет много неожиданных поворотов и смена правил игры.

Несмотря на то, что девятый сезон «Холостяка» выйдет только весной 2022 года, поклонники шоу который месяц гадают, кто станет новым участником. Мало кому приходило в голову, что концепция будет пересмотрена и теперь холостяк будет не один, а сразу двое. Об этом пишет «СтарХит».

О переменах рассказал директор ТНТ Роман Петренко. Он заверил, что новый сезон преподнесет массу сюрпризов зрителям, которые привыкли к устаревшему формату. Теперь многое будет зависеть от выбора самой женщины, так что холостякам придется побороться за их внимание.

Петренко не стал называть имена новых холостяков – их раскроют ближе к старту сезона. У поклонников «Холостяка», тем временем, есть сразу несколько предположений. По сети, например, распространили скриншот, на котором стоит рэпер Дава, а перед ним несколько девушек в длинных платьях с розами в руках. Многие решили, что это кадры со съемок нового сезона, но информацию пока никто не подтверждал. К слову, Манукян не раз шутил, что отправится на «Холостяка» искать свою любовь, ведь он расстался с певицей Ольгой Бузовой и сейчас абсолютно свободен.

Некоторые также полагают, что на роль холостяка подходят певец Jony и актер Милош Бикович. Оба артиста – красивые и успешные парни, но несчастные в личной жизни. Третьи считают, что на «Холостяка» мог бы вновь прийти рэпер Егор Крид, ведь во время своего сезона он так и не стал счастливым.

Напоминаем, в восьмом сезоне в «Холостяке» снимался рэпер Тимати, расставшийся с моделью Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Артисту понравилась Катя Сафарова, которая с благодарностью получила в конце сезона дорогое кольцо. После этого Тимати и Сафарова появились вместе на премии Муз-ТВ, но их роман, кажется, не продлился и пару месяцев.

Несмотря на это модель вспоминает о рэпере с теплом.

«Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный. Спасибо проекту «Холостяк» за то, что ты появился в моей жизни»,

— писала она в соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалась, что победительница «Холостяка» похвасталась подарками на 27 млн рублей.