Идея QR-кода для вакцинированных симпатична половине россиян

Введение QR-кода для вакцинированных от коронавируса поддерживают половина россиян. Таковы результаты опроса, который опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследователи спросили наших соотечественников об отношении к мерам, которые вводятся в стране в связи с эпидемиологической ситуацией.

Надо сказать, что в целом, согласно данным ВЦИОМ, россияне поддерживают те ужесточения, которые привнес с нашу жизнь коронавирус.

Так, 56% скорее поддерживают допуск сограждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию. Горячих поклонников этой идеи значительно больше среди тех, кто уже сделал прививку, – такую меру поддерживают 74% опрошенных вакцинированных россиян.

Около 64% наших сограждан проголосовали за обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций.

Также россияне рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Среди участников опроса 73% одобрили идею представлять работникам, проходящим вакцинацию, два выходных дня за каждый компонент вакцины. По их мнению, это станет хорошим стимулом, чтобы активизировать прививочную кампанию.

Метод кнута считают более эффективным 64% респондентов. Они считают оправданным запрет на продажу авиабилетов только тем людям, у которых нет документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

А еще 68% опрошенных готовы поддержать обязательную вакцинацию от коронавируса чиновников и бюджетников, включая силовые структуры.

Как рассказывала Gazeta.Spb, в городе из-за резкого роста заболеваемости вводятся новые антикоронавирусные ограничения.

С 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).