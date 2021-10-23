В Петергофе мужчина с ножом пытался ограбить студента

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, устроившего разбой в Петродворцовом районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21 октября в полицию обратился 18-летний студент и рассказал о том, что около 22:00 у дома 21 по улице Юты Бондаровской в Петергофе к нему подошел неизвестный, стал угрожать ножом и потребовал отдать мобильный телефон и деньги, однако молодому человеку удалось убежать.

На следующий день у дома 2 по улице Володи Дубинина по подозрению подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга произошла поножовщина. Конфликт разгорелся между двумя мигрантами на почте ревности.