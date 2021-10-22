Один мигрант набросился с ножом на второго из-за ревности на Ветеранов

Один мигрант набросился с ножом на второго из-за ревности на Ветеранов
Инцидент произошел в доме на проспекте Ветеранов. Фото: скрин Gppgle.Maps

В Кировском районе Петербурга произошла поножовщина. Конфликт разгорелся между двумя мигрантами на почте ревности.

После полуночи в четверг, 21 октября, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома №10 по проспекту Ветеранов. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, груди, живота, резаной раной левой теменной области, задней поверхности груди и живота.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в этот же день вечером на улице Кржижановского был задержали подозреваемый. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. Выяснилось, что злоумышленник на почве ревности несколько раз ударил ножом пострадавшего.

Злоумышленника поместили в изолятор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе драка закончилась поножовщиной.

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