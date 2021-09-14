В Приморском районе драка закончилась поножовщиной

Мужчину, который использовал нож, задержали.
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пырнул знакомого ножом. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе УВО.
Инцидент произошел вечером 11 сентября на Туристской улице. Там двое мужчин поссорились, после чего начали драться. Один из них достал нож и использовал его, нанеся удар по оппоненту. Затем преступник скрылся с места происшествия.
Нашли подозреваемого во время патрулирования на Камышовой улице. Он, увидев сотрудников правоохранительных органов, занервничал и попытался уйти, но не удалось.
На данный момент он находится в отделе полиции. Уже возбуждено уголовное дело.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоизмайловском двое мужчин, угрожая ножом, отняли у прохожего деньги.