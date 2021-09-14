В Приморском районе драка закончилась поножовщиной

В Приморском районе драка закончилась поножовщиной
Мужчина задержан. Фото: unsplash

Мужчину, который использовал нож, задержали.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пырнул знакомого ножом. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел вечером 11 сентября на Туристской улице. Там двое мужчин поссорились, после чего начали драться. Один из них достал нож и использовал его, нанеся удар по оппоненту. Затем преступник скрылся с места происшествия.

Нашли подозреваемого во время патрулирования на Камышовой улице. Он, увидев сотрудников правоохранительных органов, занервничал и попытался уйти, но не удалось.

На данный момент он находится в отделе полиции. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоизмайловском двое мужчин, угрожая ножом, отняли у прохожего деньги.

драка новости СПб нож приморский район


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
Жители Петроградского района жалуются на сотню крыс размером с кошек
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе драка закончилась поножовщиной
Covid подхватили уже более 226 млн человек в мире
Новорожденный петербуржец умер после лечения в детской больнице
В Пулково задержали три рейса: два из них на море
В Петербурге из-за сильного ветра уже упали 30 деревьев
В Петербурге рассмотрят дело о хищения на реставрации консерватории
Вор-рецидивист попался на Стрельнинском после очередной кражи
Ладожский мост не будут разводить из-за непогоды