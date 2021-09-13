На Новоизмайловском двое мужчин, угрожая ножом, отняли у прохожего деньги

На Новоизмайловском двое мужчин, угрожая ножом, отняли у прохожего деньги
Мужчины попытались избавиться от ножа, но не успели. Фото: Росгвардия

После инцидента неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле.

В Московском районе в ночь на 13 сентября ограбили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Все случилось около одного из домов на Новоизмайловском проспекте. Там двое мужчин, угрожая ножом, потребовали у прохожего отдать им все деньги. После этого преступники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

За помощью потерпевший обратился к росгвардейцам, которые немедленно приступили к розыску. Уже спустя несколько часов подозреваемые были задержаны. Один из них при виде сотрудников правоохранительных органов попытался избавиться от ножа, но не успел.

Потерпевший опознал нападавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка.

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