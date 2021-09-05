Росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка

Потерявшуюся в Петербурге шестилетнюю девочку родителям помогли найти стражи порядка.

Об этом стало известно в воскресенье, 5 сентября. Ребенок самостоятельно ушел из дома, не рассказав куда направляется. Приметы малышки были оперативно переданы дежурным нарядам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, в скором времени беглянку обнаружили у одного из домов на Чкаловском проспекте, после чего передали родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пропавшая без вести юная жительница Колпино нашлась. Пятиклассница играла на детской площадке, после чего бесследно пропала.