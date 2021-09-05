Росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка

Росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка
Девочку передали родителям. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Потерявшуюся в Петербурге шестилетнюю девочку родителям помогли найти стражи порядка.

Об этом стало известно в воскресенье, 5 сентября. Ребенок самостоятельно ушел из дома, не рассказав куда направляется. Приметы малышки были оперативно переданы дежурным нарядам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, в скором времени беглянку обнаружили у одного из домов на Чкаловском проспекте, после чего передали родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пропавшая без вести юная жительница Колпино нашлась. Пятиклассница играла на детской площадке, после чего бесследно пропала.

новости СПб потерявшийся ребенок


 

Новости партнеров
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главный инфекционист США: мю-штамм может обходить защиту антител
Росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка
Автомобиль-перевертыш собрал многокилометровую пробку на Киевском шоссе
Каршеринг протаранил ворота в Мурино
Пожар в «трешке» на улице Руднева тушили 11 спасателей
В Токсовском тоннеле шесть ночей подряд будут закрывать полосы
Петербуржцам рассказали, когда начнется бабье лето
«Лахта Центр» в честь Дня нефтяника украсит подсветка