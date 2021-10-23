В Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержек электричек

В Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержек электричек. Фото: Telegram-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

В Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержек электричек. Фото: Telegram-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге организовали проверку по факту задержки электричек на главном пути перегона железнодорожных станций Кушелевка – Пискаревка. Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет детали произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Задержка электропоездов на главном пути перегона железнодорожных станций Кушелевка – Пискаревка сегодня, 23 октября, составила около 2 часов с 12:00 до 14:00. По этому факту проводится проверка.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Октябрьской железной дороги, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявляет пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В произошедшем инциденте никто не пострадал. Сейчас движение поездов восстановлено в нормальном режиме. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сервисы для отслеживания расписания движения электричек сегодня днем регистрировали массовые задержки почти по всем направлениям у Финляндского вокзала. На направлении Кушелевка — Пискаревка случился технический сбой, задержали пять поездов.