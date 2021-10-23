Задержки электричек у Финляндского вокзала оказались массовыми

Задержки электричек у Финляндского вокзала оказались массовыми
С Кушелевки уже дважды не ходили поезда.  Фото: Baltphoto

Сервисы для отслеживания расписания движения электричек регистрируют массовые задержки почти по всем направлениям у Финляндского вокзала. Некоторые опаздывают на часы.

Так, на два часа позже уехала электричка из Северной столицы в Приозерск, по этому же направлению немного задержалась «Ласточка». Об этом сообщает «Фонтанка».

Опаздывали минимум четыре электрички от Зеленогорска и две со стороны станции «Ладожское озеро». С Кушелевки уже дважды не ходили поезда.

Около 12 часов на направлении Кушелевка — Пискаревка случился технический сбой, задержали пять поездов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выборгском направлении в сторону Северной столицы сегодня, в субботу, 23 октября встали электрички. Пассажирам сообщили, что на дороге сломался товарный поезд. Поезд остановился у пассажиров, следовавших от Парголово до Шувалово.

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