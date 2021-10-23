Электрички встали на севере Петербурга

Электрички встали на севере Петербурга
Машинист отметил, пока за ним приедет тягач пройдет не менее получаса. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На выборгском направлении в сторону Северной столицы сегодня, в субботу, 23 октября встали электрички. Пассажирам сообщили, что на дороге сломался товарный поезд.

Поезд остановился у пассажиров, следовавших от Парголово до Шувалово. Недалеко от станции электричка встала, машинист попросил всех покинуть вагоны. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это произошло из-за сломанного на путях грузового поезда. Машинист отметил, пока за ним приедет тягач пройдет не менее получаса.

Пассажиры вышли из электрички. Впереди на дороге затора они не увидели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы страны в связи с распространением COVID-19. Она отметила в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, что такие меры помогут не усложнять эпидемиологическую обстановку в стране.

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