Голикова призвала россиян исключить поездки в другие регионы

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы страны в связи с распространением COVID-19.

Она отметила в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, что такие меры помогут не усложнять эпидемиологическую обстановку в стране.

Как сообщил ТАСС, Голикова подчеркнула, что ничего дороже человеческой жизни сегодня не существует. И рекомендовала сохранять масочный режим и ужесточить противоэпидемические меры.

Напомним, на территории России за последние сутки выявили 34 073 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса. Также в России за последние сутки зафиксировали 1 028 смертей пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подсчитаны возможные потери российской экономики из-за нерабочих дней.