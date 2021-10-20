Подсчитаны возможные потери российской экономики из-за нерабочих дней

Подсчитаны возможные потери российской экономики из-за нерабочих дней
Потери могут составить до 60 миллиардов рублей. Фото:government.ru

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов оценил возможные потери экономики государства от введения нерабочих дней из-за распространения ковида. Об этом он заявил сегодня, в среду, 20 октября, на совещании главы России с правительством.

Белоусов отметил, что потери могут составить до 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Также во время встречи президент России Владимир Путин согласился с предложением ввести в стране нерабочие дней с 30 октября по 7 ноября. Зарплата работников при этом должна быть сохранена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой обстановкой с ковидом. Она предложила в отдельных регионах ввести нерабочие дни уже с этой субботы — 23 октября. Глава кабинета министров Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.

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