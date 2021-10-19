Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой обстановкой с ковидом. С такой инициативой она обратилась к главе государства Владимиру Путину.

Вице-премьер предложила в отдельных регионах ввести нерабочие дни уже с этой субботы — 23 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.

Также она предложила регионам после 7 ноября практически повсеместно использовать QR-коды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Петербурга продолжают переходить на удаленный формат обучения. Пока вне школ обучаются менее одного процента всех классов города. Коронавирусная ситуация в Северной столице заставляет переводить детей на дистанционный режим обучения. Сейчас из дома учатся 172 класса в 64 школах.