Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
Также вице-премьер Татьяна Голикова предложила регионам после 7 ноября практически повсеместно использовать QR-коды. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой обстановкой с ковидом. С такой инициативой она обратилась к главе государства Владимиру Путину.

Вице-премьер предложила в отдельных регионах ввести нерабочие дни уже с этой субботы — 23 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.

Также она предложила регионам после 7 ноября практически повсеместно использовать QR-коды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники Петербурга продолжают переходить на удаленный формат обучения. Пока вне школ обучаются менее одного процента всех классов города. Коронавирусная ситуация в Северной столице заставляет переводить детей на дистанционный режим обучения. Сейчас из дома учатся 172 класса в 64 школах.

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