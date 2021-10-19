В Петербурге 170 классов перевели на дистанционное обучение

В Петербурге 170 классов перевели на дистанционное обучение
На смешанном формате обучения по заявлению родителей находится 2461 ученик. Фото: pixabay

Школьники Петербурга продолжают переходить на удаленный формат обучения. Пока вне школ обучаются менее одного процента всех классов города.

Коронавирусная ситуация в Северной столице заставляет переводить детей на дистанционный режим обучения. Сейчас из дома учатся 172 класса в 64 школах — это 0,8 % от общего количества классов в городе, сообщает Комитет по образованию.

На смешанном формате по заявлению родителей находится 2461 ученик, это всего 0,44% от общего числа школьников. Также с сегодняшнего дня на дистанционку ушли 27 групп в 18 детских садах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия признает западные вакцины от коронавируса только на обоюдной основе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отсутствие зарубежных вакцина на российском рынке не отражается на темпах вакцинации.

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