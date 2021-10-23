В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели более 15 собак в приюте

В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели более 15 собак в приюте. Фото: группа "ВКонтакте"/"Приют для собак "Дора" г. Воронеж"

В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели более 15 собак в приюте. Фото: группа "ВКонтакте"/"Приют для собак "Дора" г. Воронеж"

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели около 20 собак в частном приюте «Дора» Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елену Подтынных.

Тела более 15 собак Воронежской области отправили на экспертизу в областную ветеринарную станцию. На настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» по факту обнаружения трупов животных в приюте «Дора».

В самом приюте сообщают, что на территорию проникли неизвестные и уничтожили около 20 собак. Новую землю на перевоз животных, по словам сотрудников «Доры», пока не дают.

«Мы очень хотим перевести наших животных — деток, но нам не дают землю, обещают который год принятия закона. Мы хотим дать бездомышам безопасный кров, но нам не помогают строить приют. Мы пишем, но пока тишина… Мы заботимся о животных, а живодеры режут», — сообщили сотрудники приюта «Дора» в своей группе «ВКонтакте».

В крупнейшем частном приюте Воронежской области 22 октября обнаружили трупы 16 собак с резаными и огнестрельными ранами. «Дора» был создан в 1994 году. В этом приюте содержится около 1,1 тыс. собак. Власти Воронежа неоднократно заявляли о планах создать в городе муниципальный приют для животных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несколько десятков животных сгорели заживо во время пожара в Кудрово. В приюте было порядка пятидесяти питомцев, некоторых удалось выловить, когда огонь только разгорался