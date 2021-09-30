Десятки приютских кошек сгорели заживо во время пожара в Кудрово

Пожар в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пожар в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Несколько десятков животных сгорели заживо во время пожара в Кудрово.

Возгорание случилось в четверг, 30 сентября, на 12-м км Мурманского шоссе, 2. О трагедии рассказала зооактивистка Юлия Кемарская «ВКонтакте».

По ее словам, в приюте было порядка пятидесяти питомцев, некоторых удалось выловить, когда огонь только разгорался. Перепуганные дымом обитатели в панике разбегались от людей, а тем оставалось только сбрасывать их из окна — лишь бы в живых остались.

Теперь приюту необходимы люди с автомобилями, которые помогли бы найти выживших котов и кошек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар случился в двухэтажном здании на Мурманском шоссе. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров.