В Кудрово загорелось двухэтажное здание автосервиса

Пожар в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пожар в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Автосервис загорелся сегодня утром в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти.

Возгорание случилось около 10 часов утра в четверг, 30 сентября, в двухэтажном здании на Мурманском шоссе, 2. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, площадь возгорания составила 108 квадратных метров. С огнем борются восемь человек. К 10:28 пожар был локализован.

Информация о пострадавших не приводится. Причины пожара устанавливаются.

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