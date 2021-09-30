Загоревшийся диван на Дальневосточном проспекте обжег петербуржцев

Загоревшийся диван на Дальневосточном проспекте обжег петербуржцев
Пожар произошел в квартире на Дальневосточном проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Невском районе города поступила информация о пожаре в квартире, там загорелся диван.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 30 сентября пожарные машины отправились на Дальневосточный проспект, к дому №59.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 09:24 .

Пожар произошел в однокомнатной квартире, в комнате площадь которой 12 квадратных метров загорелся диван.

Возгорание спасатели пока сумели локализовать в 09:39.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Из-за происшествия пришлось эвакуировать из жилища три человека, их осматривают врачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Запорожской улице поздней ночью тушили двухкомнатную квартиру.

диван новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Загоревшийся диван на Дальневосточном проспекте обжег петербуржцев
В Ленобласти в ДТП погибли трое людей
В Тосненском районе зарезали уборщицу клинической больницы
Пожар в маленькой бытовке на Лесопарковой никак не могут потушить
В Петергофе задержали мужчину, покушавшегося на убийство в прошлом году
На Московском шоссе в ДТП погиб пассажир
10-летний мальчик домогался до 8-летнего ребенка в Приморском районе
В Петербурге девушка выпала из окна