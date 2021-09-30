Загоревшийся диван на Дальневосточном проспекте обжег петербуржцев

Пожар произошел в квартире на Дальневосточном проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Пожар произошел в квартире на Дальневосточном проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Невском районе города поступила информация о пожаре в квартире, там загорелся диван.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 30 сентября пожарные машины отправились на Дальневосточный проспект, к дому №59.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 09:24 .

Пожар произошел в однокомнатной квартире, в комнате площадь которой 12 квадратных метров загорелся диван.

Возгорание спасатели пока сумели локализовать в 09:39.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Из-за происшествия пришлось эвакуировать из жилища три человека, их осматривают врачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Запорожской улице поздней ночью тушили двухкомнатную квартиру.