На Запорожской поздней ночью тушили двухкомнатную квартиру

На место прибыли 15 спасателей.

В Невском районе в ночь на 30 сентября произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Запорожской улице. Там в двушке загорелась обстановка на площади 15 квадратных метров. На место прибыли три единицы техники и 15 спасателей. Они справились с ликвидацией возгорания примерно за полчаса. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства пожара пока не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленькую баню в Выборгском районе тушили почти час. Пожар произошел в бане, размер которой 2Х4 метра. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 22:24.