Маленькую баню в Выборгском районе тушили почти час

В Выборгском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — загорелась баня.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 29 сентября пожарные машины отправились на 4-ую Аллею к дому №58.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 21:29.

Пожар произошел в бане, размер которой 2Х4 метра. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 22:24.

Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пожар произошел в 3-х комнатной отдельной квартире на Гагаринской улице. В комнате, площадь которой 50 квадратных метров, огонь распространялся по картине. Возгорание получилось ликвидировать еще до прибытия спасателей.