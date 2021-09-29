Маленькую баню в Выборгском районе тушили почти час

Маленькую баню в Выборгском районе тушили почти час
Баню потушили. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — загорелась баня.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 29 сентября пожарные машины отправились на 4-ую Аллею к дому №58.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 21:29.

Пожар произошел в бане, размер которой 2Х4 метра. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 22:24.

Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пожар произошел в 3-х комнатной отдельной квартире на Гагаринской улице. В комнате, площадь которой 50 квадратных метров, огонь распространялся по картине. Возгорание получилось ликвидировать еще до прибытия спасателей.

новости СПб пожар происшествие


 

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