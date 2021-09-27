В 50-метровой комнате на Гагаринской загорелась картина

В Центральном районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в трехкомнатной квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 27 сентября пожарные машины отправились на Гагаринскую улицу, к дому №1/24.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 21:37.

Пожар произошел в 3-х комнатной отдельной квартире. В комнате, площадь которой 50 квадратных метров, огонь распространялся по картине. Возгорание пока ликвидировать не сумели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в двухкомнатной квартире на Ропшинском шоссе охватил целую комнату. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через час.