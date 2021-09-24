Пожар в «двушке» на Ропшинском охватил целую комнату

В Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 24 сентября пожарные машины отправились на Ропшинское шоссе, к дому №13.

Сообщение о возгорании в Петергофе поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 19:32.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире. В комнате, площадь которой 17 квадратных метров, огонь распространился на 12 «квадратах». Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 20:42.

Сведений о пострадавших не поступало. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров.