Пожар в «двушке» на Ропшинском охватил целую комнату

Пожар в &#171;двушке&#187; на Ропшинском охватил целую комнату
На Ропшинском шоссе горела квартира. Фото: "Яндекс.карты"

В Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 24 сентября пожарные машины отправились на Ропшинское шоссе, к дому №13.

Сообщение о возгорании в Петергофе поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 19:32.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире. В комнате, площадь которой 17 квадратных метров, огонь распространился на 12 «квадратах». Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 20:42.

Сведений о пострадавших не поступало. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров.

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