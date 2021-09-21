Сгорело сгораемое: спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров

Сгорело сгораемое: спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров
"Шкода" частично сгорела. Фото: https://pixabay.com/

В Красносельском районе Петербурга пять сотрудников МЧС боролись с огнем, вспыхнувшим в автомобиле марки Skoda.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 21 сентября пожарные машины отправились на улицу Коммунаров, к дому №120 корпуса 1.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 13:19.

Пожар произошел в автомобиле марки «Skoda». В машине сгорели сгораемые части. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через час, к 13:19.

Сведений о пострадавших не поступало. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС одна единица техники и пять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Ломоносова огонь охватил чердак.

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