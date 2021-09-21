На улице Ломоносова огонь охватил чердак

На улице Ломоносова огонь охватил чердак
Для тушения пожара на чердаке по улице Ломоносова выехали три машины. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар на чердаке, для тушения которого были задействованы три единицы техники и 12 спасателей.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 21 сентября пожарные машины отправились на улицу Ломоносова, к дому №46.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 07:48.

Пожар произошел в дощатом чердачном помещении, которое находилось в доме. Его размер 7Х10 метров. Огонь разбушевался на площади в 10 квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через час, к 08:48.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Дачном проспекте загорелась трехкомнатная квартира. В пожаре погиб человек.

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