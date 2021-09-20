На Дачном проспекте горела «трешка»: есть погибший

После пожара на Дачном проспекте нашли мертвого мужчину. Фото: "Яндекс карты"

После пожара на Дачном проспекте нашли мертвого мужчину. Фото: "Яндекс карты"

В Кировском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. В жилище нашли погибшего мужчину.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 20 сентября пожарные машины отправились на Дачный проспект, к дому №3 корпуса 1.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 01:57 .

Пожар произошел в отдельной трехкомнатной квартире. Там загорелась кухня и коридор. Огонь бушевал на общей площади в 16 квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через 40 минут, к 02:37. К сожалению, МЧСники нашли в квартире погибшего мужчину.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Малой Бухарестской огонь мешал выйти жильцам из квартиры.