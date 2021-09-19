На Малой Бухарестской огонь мешал выйти жильцам из квартиры

Пожар случился прямо в коридоре – покинуть помещение было крайне сложно.

Во Фрунзенском районе в ночь на 20 сентября произошел пожар в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Малая Бухарестская. Там в квартире загорелась обстановка в коридоре площадью семь квадратных метров. На место инцидента приехали две единицы техники и 12 человек личного состава. Потушить огонь удалось примерно за 20 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Пока непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия.

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