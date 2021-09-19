Полиция проводит проверку после травмирования ребенка в ДТП в Ленобласти

Маленькая девочка перебегала дорогу, когда на нее наехала иномарка.

В Ленинградской области сегодня, 19 сентября, произошла авария, в результате которой пострадала девочка. Информацией заинтересовалась полиция и разбирается в обстоятельствах происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Ломоносова города Волхов. Там недалеко от спортивной школы водитель «Форда» наехал на четырехлетнюю девочку – она перебегала дорогу вне зоны «зебры».

В результате инцидента малышка получила травмы средней тяжести. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке улиц Галстяна и Варшавской произошло ДТП с участием такси.