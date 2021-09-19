На перекрестке улиц Галстяна и Варшавской произошло ДТП с участием такси

На перекрестке улиц Галстяна и Варшавской произошло ДТП с участием такси
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 19 сентября, на перекрестке улицы Галстяна с Варшавской улицей с участием двух легковых автомобилей.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что у такси серьезно пострадала передняя часть, а у красной машины марки Daewoo Matiz оказалась помята вся левая сторона.

«Таксист врезался в Матиз на пересечении Варшавской и Галстяна», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.

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