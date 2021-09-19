ДТП перегородило полосу на Невском путепроводе

В ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, машины получили не очень серьезные повреждения, заметны вмятины.

Пользователи Сети предположили, что авария могла произойти из-за наледи.

«За городом ночью был минус. Скорее всего первая наледь виной и колейность», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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