ДТП перегородило полосу на Невском путепроводе

ДТП перегородило полосу на Невском путепроводе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 19 сентября на Невском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии, одна из машин перекрыла крайнюю правую полосу движения.

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, машины получили не очень серьезные повреждения, заметны вмятины.

Пользователи Сети предположили, что авария могла произойти из-за наледи.

«За городом ночью был минус. Скорее всего первая наледь виной и колейность», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» собрало пробку на Новочеркасском проспекте.

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