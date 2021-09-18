ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» собрало пробку на Новочеркасском проспекте

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого собралась крупная пробка.
Авария случилась вечером субботы, 18 сентября, на Новочеркасском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить автомобиль марки MINI Cooper и «Газель». В результате аварии машины заняли обе полосы проезжей части, затруднив роезд другим участникам движения.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов на Каменноостровском.