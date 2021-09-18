ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» собрало пробку на Новочеркасском проспекте

ДТП с легковушкой и &#171;ГАЗелью&#187; собрало пробку на Новочеркасском проспекте
ДТП на Новочеркасском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого собралась крупная пробка.

Авария случилась вечером субботы, 18 сентября, на Новочеркасском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить автомобиль марки MINI Cooper и «Газель». В результате аварии машины заняли обе полосы проезжей части, затруднив роезд другим участникам движения.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов на Каменноостровском.

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