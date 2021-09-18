Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов на Каменоостровском

В Петербурге сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое пешеходов.

Дорожный инцидент случился в субботу, 18 сентября, около 18:30 на перекрестке Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева. Автомобиль «Субару» выехал на тротуар и сбил двоих пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, потерпевшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы

По предварительным данным, причиной аварии стал опасный маневр неустановленного авто, который «подрезал» «Субару» и скрылся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил нескольких пешеходов в Красносельском районе.