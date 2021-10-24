В Петербурге загорелся особняк Столыпиных

Сегодня ночью загорелось историческое здание в Центральном районе Северной столицы. С огнём боролись почти два часа.
Информация о пожаре по адресу Гагаринская улица, 5 поступило почти в четыре утра. На место происшествия экстренно прибыли 30 спасателей. Вскоре возгоранию присвоили повышенный ранг 1-Бис. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
В доме загорелись мансарда и крыша. В результате пожара никто не пострадал.
Дом 1871 года постройки включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренний пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. В половине пятого утра поступила информация о пожаре по адресу: Парголово, улица Некрасова, дом 43. Там загорелась мансарда. В пожаре никто не пострадал.