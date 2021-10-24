В Петербурге загорелся особняк Столыпиных

В Петербурге загорелся особняк Столыпиных
В доме загорелись мансарда и крыша. Фото: скринн Google.Maps

Сегодня ночью загорелось историческое здание в Центральном районе Северной столицы. С огнём боролись почти два часа.

Информация о пожаре по адресу Гагаринская улица, 5 поступило почти в четыре утра. На место происшествия экстренно прибыли 30 спасателей. Вскоре возгоранию присвоили повышенный ранг 1-Бис. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В доме загорелись мансарда и крыша. В результате пожара никто не пострадал.

Дом 1871 года постройки включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренний пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. В половине пятого утра поступила информация о пожаре по адресу: Парголово, улица Некрасова, дом 43. Там загорелась мансарда. В пожаре никто не пострадал.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар происшествие Центральный район


 

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