В Петербурге загорелся особняк Столыпиных

Сегодня ночью загорелось историческое здание в Центральном районе Северной столицы. С огнём боролись почти два часа.

Информация о пожаре по адресу Гагаринская улица, 5 поступило почти в четыре утра. На место происшествия экстренно прибыли 30 спасателей. Вскоре возгоранию присвоили повышенный ранг 1-Бис. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В доме загорелись мансарда и крыша. В результате пожара никто не пострадал.

Дом 1871 года постройки включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренний пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы. В половине пятого утра поступила информация о пожаре по адресу: Парголово, улица Некрасова, дом 43. Там загорелась мансарда. В пожаре никто не пострадал.