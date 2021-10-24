В Парголово загорелась мансарда дома

В Парголово загорелась мансарда дома
В пожаре никто не пострадал. Фото: скрин Google.Maps

Утренний пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы.

Сегодня, в воскресенье, 24 октября в половине пятого утра поступила информация о пожаре по адресу: Парголово, улица Некрасова, дом 43. Там загорелась мансарда. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Через 25 минут пожару присвоили первый ранг.

В пожаре никто не пострадал.

Огонь тушили 30 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 октября в районе восьми часов вечера в экстренные службы поступило сообщения о пожаре. Специалисты оперативно выдвинулись на место. Как было выяснено горел дощатый сарай площадью 3х5 метров. В результате инцидента он был разобран.Пожар удалось ликвидировать в 20:45. Чтобы с ним справиться понадобилось около часа времени, 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

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