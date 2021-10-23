В Красносельском районе ликвидирован пожар постройки

В Красносельском районе ликвидирован пожар постройки
В Красносельском районе ликвидирован пожар постройки. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе на Волхонском шоссе у дома 90 произошло возгорание.

Сегодня, 23 октября, в районе восьми часов вечера в экстренные службы поступило сообщения о пожаре. Специалисты оперативно выдвинулись на место.

Как было выяснено горел дощатый сарай площадью 3х5 метров. В результате инцидента он был разобран.

Пожар удалось ликвидировать в 20:45. Чтобы с ним справиться понадобилось около часа времени, 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Пострадавших обнаружено не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 октября около 10:15 часов в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании Музея Петербургского Метрополитена. Спасатели, который прибыли на место зафиксировали слабый запах дыма.До прибытия служб было эвакуировано около двух десятков человек. Очаг возгорания не был обнаружен, дым через какое-то время рассеялся сам.

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