В Василеостровском районе из-за возгорания эвакуировали посетителей Музея Петербургского Метрополитена

В Василеостровском районе из-за возгорания эвакуировали посетителей Музея Петербургского Метрополитена
Из здания Музея Петербургского Метрополитена эвакуировали около 20 человек. Фото: скриншот Гугл. Карты

Причину задымления на втором этаже здания не обнаружили, никто не пострадал, сообщает 78.ru.

17 октября около 10:15 часов в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в здании Музея Петербургского Метрополитена на улице Одоевского, 29. Спасатели, который прибыли на место зафиксировали слабый запах дыма. До прибытия служб эвакуировали около двух десятков человек.

Очаг возгорания не был обнаружен, дым через какое-то время рассеялся сам собой. Пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на шоссе в Лаврики у железнодорожного переезда очевидцы заметили горящий автомобиль Hyundai Solaris. Видео с горящим вовсю автомобилем сняли свидетели и выложили в соцсети. Отмечается, что на месте не было спасателей, медиков и пожарных.

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